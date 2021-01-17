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    لتطوير المشاعر المقدسة... السعودية تؤسس شركة حكومية برأس مال مليار ريال

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    قالت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة إنها قامت بتأسيس شركة "كدانة للتنمية والتطوير" كشركة مساهمة مغلقة مملوكة لها لتكون مهمتها تطوير المشاعر المقدسة.

    وبحسب وكالة الأنياء السعودية تعد كدانة أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون الذراع المختص بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة.

    الحجاج في مكة مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 29 يوليو 2020
    © REUTERS / Saudi Ministry of Media
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    وأكدت أن الشركة التي سوف تتخذ من مشعر منى مقراً لها، قد تكونت برأس مال مصرّح قيمته مليار ريال.

    وتتمثل رؤية الشركة في الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، وستُعنى بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج على أكمل وجه.

    وبحسب الوكالة الرسمية فإن من مهام الشركة أيضا تهيئة المشاعر المقدسة، ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركز حضري مستدام ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخِدْمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخِدْمات المقدمة.

    وعُقد الاجتماعُ الأول لمجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء، وهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، والمهندس خالد بن عبدالله الملحم، ومساعد وزير المالية ياسر بن محمد القهيدان، والرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار هيثم بن محمد الفايز، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن بن أمين سجيني، وعماد بن عبدالقادر المهيدب.

    وجرى خلال الاجتماع الموافقة على تعيين حاتم بن حامد مؤمنه رئيساً تنفيذياً للشركة بالإضافة إلى مهامه كمشرفٍ على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية.

    يشار إلى أن إطلاق شركة كِدانة للتنمية والتطوير يمثل باكورة تفعيل للبرامج الإستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات الشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه بتاريخ 09/02/1442هـ الموافق 27/09/2020م.

     

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    الكلمات الدلالية:
    الأراضي المقدسة, أمير مكة, مكة, السعودية
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