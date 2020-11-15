تحذير سعودي مما سيحدث في مكة المكرمة

أطلقت السلطات السعودية، اليوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، تحذيرا عاجلا مما سيحدث في مكة المكرمة على مدار اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد السعودية في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مكة المكرمة وعدد من محافظات منطقة جدة ستتعرض لسحب رعدية ممطرة، وحالة طقس غير مستقرة طوال اليوم.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحليل والتوقعات إلى أن تلك السحب الرعدية الممطرة مكة المكرمة، ستكون مصحوبة أيضا بنشاط في الرياح السطحية.

وحذرت الهيئة السعودية من أن تلك الحالة الجوية غير المستقرة قد تؤدي أيضا إلى تدني مستويات الرؤية على مكة المكرمة وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحره، وميسان، ورابغ.

#الطقس: - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.#واس_عام pic.twitter.com/GD1DErRtdp — واس العام (@SPAregions) November 15, 2020

​ولفتت الهيئة السعودية الانتباه إلى أن تلك الحالة الجوية غير المستقرة، يمكن أن تستمر حتى الساعة السابعة مساء.