"كريم" تطلق خدمة "حصرية" داخل الإمارات

أعلنت شركة "كريم" لخدمات النقل، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، عن إطلاقها خدمة جديدة لمستخدميها داخل الإمارات العربية المتحدة.

وتتيح الخدمة لمستخدمي تطبيق "كريم" حجز سيارة والتنقل بها إلى أي وجهة داخل وبين الإمارات، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتشمل المناطق التي يتيح تطبيق "كريم" لعملائه التنقل بينها 3 إمارات، هي أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، إذ يمكن حجز مسارات العودة بينها، كما أنها تتيح حجز رحلات باتجاه واحد إلى إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة والعين.

وتوفر شركة "كريم" لعملائها في الإمارات حجز مجموعة متنوعة من أنواع السيارات لنقلهم إلى الوجهات التي يختارونها.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح خدمة التنقل بين دبي وأبوظبي في وقت سابق، لتشمل الآن الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة والعين.

وقال المدير العام لشركة "كريم" في الإمارات، فيكتور كيرياكوس-سعد: "بعد إطلاق مسار أبوظبي- دبي بنجاح، نعلن توفير الخدمة اليوم في 5 إمارات إضافية، هي الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة والعين، ليتمكن عملاؤنا من السفر إلى جميع أنحاء الإمارات".

وعن أسعار الرحلات بين الإمارات، فقد أوضح كيرياكوس-سعد أنها تبدأ من 70 درهم إماراتي للرحلة من دبي إلى الشارقة، و365 درهم إماراتي للرحلة من دبي إلى الفجيرة، أما أسعار الرحلات من دبي إلى أبوظبي أو رأس الخيمة أو العين فتبدأ من 340 درهم إماراتي.