مصر: إقرار استحواذ أوبر على كريم بعد قبولها بشروطنا

أقرت مصر، اليوم الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول، استحواذ شركة النقل التشاركي "أوبر" على منافستها "كريم"، بعد موافقة الأولى على الشروط المصرية

وقال جهاز حماية المنافسة المصري، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إنه أقر استحواذ مجموعة أوبر لتطبيقات حجز سيارات الأجرة على شركة كريم المنافسة لها على المستوى الإقليمي.

وتابع الجهاز المصري "جاء ذلك بعد موافقة أوبر على مجموعة من الالتزامات اقترحتها المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها".

وكانت أوبر استحوذت على كريم في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار في مارس/آذار الماضي في صفقة من المتوقع أن تستكمل في يناير/كانون الثاني المقبل.

وستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة.

نشرت "أوبر" بيانا عبر موقعها الرسمي، أعلنت فيه إتمام صفقتها للاستحواذ على "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة في بيان، إنه "بموجب الصفقة تصبح شركة كريم مملوكة بالكامل من قبل شركة أوبر، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم التجارية وبقيادة مؤسسيها".

وأشارت "أوبر" إلى أن تلك الصفقة "تعد الأضخم من نوعها في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط الكبير".

كما أكدت "كريم"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، بيان "أوبر"، وأعلنت أنها تدخل "الفصل الثاني" من تاريخها، بانضمامها إلى منظومة "أوبر" العالمية.