إعلام: تحت اسم "دعم الاستقرار"... السراج ينشيء جهازا أمنيا جديدا ويعين "الككلي" على رأسه

وحسب بوابة إفريقيا للأخبار، فقد نشرت خطابا يحمل وسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في أعلاه، وتوقيع رئيس المجلس فايز السراج في أسفله.

وقد ورد في المنشور أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2015، ثم عدّد المنشور مجموعة من القوانين تم الاطلاع عليها، واتخذ القرار بناء على ذلك.

وقد تألف القرار من مادتين، جاء في المادة الأولى أنه يتم تعيين السيد/ عبد الغني بلقام خليفة رئيسا لجهاز دعم الاستقرار.

وجاءت المادة الثانية بأن يكلف ثلاثة بمهام نواب رئيس جهاز دعم الاستقرار، وهم: أيوب الأمين أبو راس، حسن محمد حسن أو زريبة، وموسى أبو القاسم موسى مسموس.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن منطقة "أبوسليم" في طرابلس، قد شهدت مساء أمس الأحد، احتفالات صاخبة، قال شهود عيان إنها جاءت بمناسبة صدور قرار تعيين آمر الأمن المركزي في "أبوسليم"، عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، رئيسًا لـجهاز الأمن القومي.

وبحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل؛ فإن هذا الجهاز قد شُكِّل حديثًا، ويتبع المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق".