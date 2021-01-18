مصر… قرارات جديدة بشأن قيادات وزارة الصحة بالمحافظات

أجرت وزارة الصحة المصرية بعض التعديلات التي شملت قيادات الوزارة في عدد من المحافظات، من أجل زيادة كفاءة العمل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أصدرت قرارات جديدة لعمل حركة محدودة في مراكز أداء وكلاء الوزارة في عدد من المحافظات"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل تقارير الأداء لقيادات الوزارة".

وسجلت مصر 890 حالة جديدة إيجابية بالفيروس، أمس الأحد، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، تجاوز 156 ألف حالة بينهم 8583 حالة وفاة.

وقال مجاهد في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك" أمس الأحد، إن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنه يجري متابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 94 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.