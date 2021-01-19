أمير الكويت يواصل المشاورات واللقاءات بشأن تشكيل الحكومة

لا تزال المشاورات في الكويت جارية، من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الأخيرة على خلفية طلب استجوابها في البرلمان.

والتقى الأمير نواف الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد يستقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة#كونا #الكويت pic.twitter.com/3vdp9dtMIw — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 19, 2021

وشملت لقاءات الأمير أيضا رئيس الوزراء المستقيلة حكومته الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكذلك الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

كما التقى الأمير رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبد العزيز السعدون، ورئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة#كونا #الكويت pic.twitter.com/IN96S9PQ7V — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 19, 2021

قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمس الاثنين، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء، التي تم تقديمها الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور".

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.