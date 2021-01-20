نجيب ساويرس يهاجم شركات القطاع العام في مصر ويعلق على خسائرها

هاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، شركات القطاع العام في مصر، وذلك على خلفية حديث وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق عن تصفية الشركات التي تحقق خسائر ولا أمل في تطويرها.

وكتب نجيب ساويرس على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "القطاع العام= مال سايب ملوش صاحب+ادارة فاشلة، يؤدي في النهاية فساد".

القطاع العام = مال سايب ملوش صاحب+ادارة فاشلة 🔚 فساد https://t.co/q01yLsxAkc — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 19, 2021

وكان وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق قد صرح، في وقت سابق، بأنه ليس مؤيد لفكرة القطاع العام ولكنه يحاول مساعدته.

وأكد أن الوزارة لم تغلق سوى 3 شركات فقط وهي "القومية للأسمنت، المصرية للملاحة والحديد والصلب".

وفي وقت سابق، كشفت وزارة قطاع الأعمال، عن أسباب تصفية شركة الحديد والصلب.

وقالت في بيان لها، إن قرارها جاء "بعد فشل محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر التي بلغ مجموعها فى 30 يونيو/حزيران الماضي نحو 8.5 مليار جنيه (نحو 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا".

وأكد البيان أن "التعثر المالي للشركة بلغ مداه في عدم قدرتها على سداد مرتبات العاملين مؤخرا".

وأنشأت شركة الحديد والصلب، في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان.

وبدأ الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية.