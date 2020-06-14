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    رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

    نجل جمال عبد الناصر مهاجما نجيب ساويرس: إلى مزبلة التاريخ

    © AFP 2020 / PATRICK BAZ
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    شن عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، هجوما عنيفا على رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بسبب انتقاده لوالده بصورة متكررة مؤخرا.

    وقال لصحيفة "الوطن" المصرية: "يا عظمتك يا عبد الناصر، 50 عاما على وفاتك وأعداؤك لسه مرعوبين ومغلولين منك، ولسه كفك معلم على قفاهم". وأضاف: "حقيقى إنك عظيم وحقيقى إنك الغائب الحاضر، أما هذا المدعو نجيب، فموت بغيظك.. سيظل عبدالناصر حبيب الملايين، ملايين القلوب، أما ملايين الدولارات إللي فاكر أنها حامياك، فهي وكلامك التافه في زبالة التاريخ".

    وكان نجيب ساويرس دخل في نقاش مع عدد من متابعيه على موقع "تويتر"، أمس السبت، حول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسياساته، فوصفه بـ"كارثي" واتهمه بتدمير مصر وبتدمير الرقعة الزراعية بتقسيمها، وإفلاس كل الشركات الناجحة بتأميمها، وأن إطلاق كلمة فاشل عليه لا تكفي.

    وعن إيجابياته من وجهة نظره، أشار ساويرس إلى أنه "جعل مصر مركز ثقل الأمة العربية وشجّع حركات التحرر من الاستعمار في الوطن العربى وأدخل مبدأ مجانية التعليم رغم فشل التطبيق ولم يتطرق الفساد إليه شخصيا بأي شكل، لكن فى النهاية الميزان ليس في صالحه".

    ولام المخرج المصري، خالد يوسف، نجيب ساويرس على هجومه على الرئيس جمال عبد الناصر، قائلا له: "يا باشمهندش كل ما تشتم عبد الناصر بمسك نفسي عشان ما أردش عليك، وأنت حبيبي ومش عايز أزعلك... لكن أنا بهددك رسمي أهو لو شتمته تاني ها أرد وأنت حر".

    وتابع: "بفكرك بس إن مصر قبل عبد الناصر كان أكتر من 95% من مواطنيها حافيين ماعندهمش فلوس يلبسوا جزمة ولا حتي شبشب".

    ورد ساويرس على خالد يوسف: "وأنت حبيبى بس أنا ما شتمتش أنا سردت حقائق تاريخية، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".

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    تويتر, مصر, نجيب ساويرس, أخبار جمال عبد الناصر, جمال عبد الناصر
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