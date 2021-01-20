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    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله لحضور القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي في العلا بالسعودية، 5 يناير/ كانون الثاني 2021

    يتحرك خلف الكواليس ويبعث إشارات... دبلوماسيون: فيم يفكر ابن سلمان وماذا يقلقه

    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
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    قال دبلوماسيون ومحللون إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعث بإشارات غير مباشرة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

    أبرز هذه التحركات بحسب تصريحاتهم لوكالة "رويترز"، تمثلت في إعلان المملكة قبل نحو أسبوعين اتفاقا عربيا للمصالحة مع قطر وتخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام السعودي للمساهمة في تحقيق استقرار الأسواق، كما أعطى زخما جديدا لخطة ترمي إلى تنويع الموارد الاقتصادية التي كانت قد تعثرت بسبب جدل سياسي وهبوط أسعار النفط وجائحة كورونا.

    محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى فرنسا
    © REUTERS / POOL
    محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

    ورأى ثلاثة دبلوماسيين أجانب أن الأمير الشاب الذي يتصف بجرأة بالغة يتحرك سواء خلف الكواليس أو على الملأ، كترؤسه قمة خليجية للمرة الأولى، لتقديم نفسه في صورة رجل الدولة الذي يعول عليه وإرساء نبرة عملية في التعامل مع إدارة بايدن المقبلة الأقل مجاملة وخاصة فيما يتعلق بإيران، بحسب "رويترز".

    وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين، والذي يوجد في المنطقة، إن "ولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة، يدرك أن عهدا جديدا بدأ" سيكون مختلفا عن عهد دونالد ترامب.

    واعتبر أن الرياض بحاجة لتقديم بعض التنازلات في القضايا الخلافية مثل حقوق الإنسان من أجل التركيز على أولويات إقليمية مثل الاتفاق النووي الإيراني.

    وقال الدبلوماسي: "هم (السعوديون) لا يريدون إعادة اتفاق 2015 إلى المائدة"، مضيفا أن اللفتات الإيجابية الأخيرة من جانب الرياض "ترتبط كلها بالتغيير الحاصل في واشنطن" بطريقة أو بأخرى.

    ورأى أن من هذه التحركات أحكاما أصدرتها في الآونة الأخيرة محاكم سعودية على ناشطة حقوقية بارزة وعلى طبيب أمريكي من أصل سعودي، وقد أظهرت قرارات الإدانة أن الرياض لن تطيق أي معارضة وفي الوقت نفسه كانت أحكام السجن المخففة بمثابة لفتة موجهة إلى واشنطن.

    وكان الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيستأنف التواصل مع إيران، قد قال إنه سينهج نهجا أشد صرامة فيما يتعلق بسجل السعودية في حقوق الإنسان وحرب اليمن.

    ويرى مراقبون أن جزءا من محاولة ابن سلمان لفت انتباه الرئيس بايدن هو القلق من صواريخ إيران الباليستية وشبكة من الفصائل المسلحة تعمل لحسابها على المستوى الإقليمي.

    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي
    © AFP 2020 / BANDAR AL-JALOUD
    صور تكشف من أين شارك محمد بن سلمان بحوار ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي

    ويدور تنافس منذ عشرات السنين بين المملكة وإيران على النفوذ الإقليمي وشكّل هذا التنافس الصراعات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

    وكان الأمير محمد ظهر في حدث نادر على شاشة التلفزيون، يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، للكشف عن مدينة جديدة لا تصدر عنها أي انبعاثات كربونية في أول مشروع إنشائي كبير في منطقة نيوم التي تبلغ استثماراتها 500 مليار دولار والتي لم تشهد أي تقدم يذكر منذ إعلانها وسط ضجة كبرى في 2017.

    وبعد بضعة أيام، ظهر ولي العهد وحده في مخيمه الخاص في الصحراء وهو يعلن عن فرص استثمارية بما قيمته ستة تريليونات دولار في خطاب عبر الإنترنت ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    جو بايدن, السعودية, محمد بن سلمان
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