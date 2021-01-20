الجوية القطرية تستأنف رحلاتها نحو الإمارات

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعودة الرحلات نحو دبي وأبوظبي الأسبوع المقبل.

ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: إنها "ستعيد تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتبارا من 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، وإلى أبوظبي في 28 من نفس الشهر".

#QatarAirways flights will start with a double daily service to #Dubai, and one daily flight to #AbuDhabi. pic.twitter.com/b6iteB2Zx4 — Qatar Airways (@qatarairways) January 20, 2021

​كما أن المسافرين من الإمارات العربية المتحدة سيتمكنون من الاتصال بأكبر شبكة في المنطقة مع أكثر من 800 رحلة أسبوعيا إلى أكثر من 120 وجهة.

يذكر أنه في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، انعقدت "قمة العلا" بالسعودية، وشهدت إسدالا للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.