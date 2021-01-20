إثيوبيا: السودان لا يمكن أن يحتل أراضينا ولم تدخل قوات إريترية ولا صومالية

نفت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، صحة ما تردد عن احتلال الجيش السوداني لمناطق إثيوبية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي في بيان أسبوعي إن: إثيوبيا والسودان لديهما اتصالات وصداقة عميقة الجذور بين الشعبين، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح أنه مع "توغل الجيش السوداني في إثيوبيا هناك أحاديث مفادها أن الجيش السوداني لن يغادر الأراضي الإثيوبية."

وشدد على أن الشائعات المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن "كاذبة تماما ولا يمكن أن يكون".

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن أديس أبابا تعمل من أجل السلام والاستقرار في السودان.

وقال إن إثيوبيا طلبت من السودان عدم السماح للمجرمين بدخول السودان خلال عملية إنفاذ القانون في إقليم تيغراي.

من ناحية أخرى، نفى صحة ما تردد عن دخول القوات الإريترية والصومالية شمال إثيوبيا.

واعتبر أن من يروج لهذه الأمور قوى تريد أن تجعل تطبيق القانون الجاري في إقليم تيغراي مشكلة إقليمية.