مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم انتحاري في الباب الشرقي وسط بغداد

لقي 8 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرين، اليوم الخميس، في تفجير انتحاري في ساحة الطيران بمنطقه الباب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد.