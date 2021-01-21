إعلام: بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا في مصر

بدأت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، حقن الأطقم الطبية في اثنين من مستشفيات البلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن مصدر مطلع (لم يسمه) بالوزارة أنه تم البدء في حقن الأطقم الطبية بمستشفيي العجوزة بالجيزة والنجيلة بمحافظة مطروح باللقاح.

ومن المقرر البدء في في حقن الأطقم الطبية بمستشفيات العزل تباعا، وفق المصدر ذاته.

وخلال الفترة الأخيرة خصصت وزارة الصحة المصرية 34 مقرا في مختلف محافظات مصر لحقن المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وحددت الوزارة الأولوية لتوزيع اللقاحات في مستشفيات العزل، ثم مستشفيات الصدر والحميات التي تستقبل مصابي فيروس كورونا، ومستشفيات فرز حالات كورونا ، ثم بعد ذلك مرضى الفشل الكلوي، والأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

وفي العاشر من الشهر الماضي، استقبلت مصر شحنة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، هدية من دولة الإمارات، وحجمها 50 ألف جرعة، وفق "بوابة الأهرام"، التي أشارت إلى أنه من المقرر أن يحصل كل شخص على جرعتين، يكون الفاصل الزمني بينهما 21 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 789 إصابة جديدة بالفيروس و51 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 158963 حالة من ضمنهم 124605 حالة تم شفاؤها، و8747 حالة وفاة.