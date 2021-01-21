موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي في العاصمة بغداد

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي في بغداد، مشيرة لتضامن موسكو مع قيادة وشعب العراق في محاربة الإرهاب.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية:

"إننا ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي الوقح الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الصديق. إننا نقف متضامنين مع العراق قيادة وشعبا في مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره".

وكان انفجاران انتحاريان قد ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد ، صباح اليوم الخميس، واستهدفا سوقاً شعبياً في ساحة الطيران بمنطقه الباب الشرقي التي غالبا ما تعج بالمارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وكان الناطق باسم الجيش العراقي يحيى رسول قد أوضح أن "إرهابيين انتحاريين فجرا أنفسهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس"، موضحا أن الهجوم "أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين".

وعقب التفجير، شهدت بغداد انتشارا أمنيا مكثفا وغلقا للطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.