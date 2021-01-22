تسجيل
17:27 GMT22 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش المغربي

    بعد سنوات من الصراع... هل تعقد مفاوضات مباشرة بين المغرب و"البوليساريو"

    © AFP 2020 / FADEL SENNA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104539/07/1045390746_0:0:3314:1864_1200x675_80_0_0_9f5ccde6bad8a90b5bd3dbf56d4bba4b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101221047882553-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88/

    تتصدر الأزمة بين المغرب وجبهة البوليساريو المشهد منذ فترة، حيث شهدت الأشهر الأخيرة الكثير من التغيرات على الساحة الدولية بشأن القضية.

    احتل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء وإقرار افتتاح قنصلية صدارة المشهد، عقب اعتراف بعض الدول العربية، ما رأته بعض الدول مخالفا لمسار القضية المتداولة في أروقة الأمم المتحدة، حيث تطالب الجبهة بالاستقلال وإقامة دولة مستقلة وهو ما تدعمه بعض الدول وعلى رأسها الجزائر.

    قوات البوليساريو
    © AFP 2020 / FAROUK BATICHE
    رغم تأييد 40 دولة... ما فرص تطبيق "الحكم الذاتي" في ظل رفض "البوليساريو"

    في آخر مستجدات المشهد طرأت بعض التغيرات في موقف جبهة البوليساريو، قال محمد سالم ولد السالك، وزير خارجية جبهة البوليساريو، إن "الجبهة مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب"، بحسب صحيفة "الأيام" المغربية.

    وبحسب الصحيفة، أوضح ولد السالك في مؤتمر صحفي في الجزائر "أن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة من المباحثات بهدف التحضير لمرحلة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

    وأضاف بقوله "نحن مستعدون للدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لصنع السلام".

    يعود تاريخ الأزمة إلى المفاوضات التي أدت إلى "اتفاق مدريد" بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، ونص على إنهاء الاحتلال الإسباني بحلول فبراير/ شباط 1976.

    وحاولت "سبوتنيك" الحصول على تصريحات من الأطراف الرسمية بشأن الأمر، إلا أننا لم نتمكن من تصريحات رسمية بشأن الطرح الجديد.

    الدكتور إسماعيل خلف الله، القانوني الجزائري، قال إن "التصريح من جبهة البوليساريو بشأن العودة إلى التفاوض مع المغرب من جديد، يعتبر خطوة إيجابية نحو حل مشكلة الصحراء الغربية".

    وأضاف خلف الله في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "حال وجود إرادة حقيقية من طرف الدول الفاعلة في المجتمع الدولي ونية صادقة في حل هذه الأزمة التي طال أمدها يمكن حلها في وقت قياسي".

    ويرى خلف الله أن "الأطراف الدولية غير متحمسة لذلك، وأن الإبقاء على هذا النزاع في المنطقة المغاربية لأهداف ومصالح كثيرة".

    ويرى الخبير الجزائري أن "الموضوع أن أولى أوراق التفاوض سيكون بشأن الاستفتاء على تقرير المصير".

    على الجانب الآخر، يقول الكاتب والمحلل المغربي يوسف الحايك، إن "الخطوة تشكل إذعانا من قيادات جبهة البوليساريو الانفصالية للأمر الواقع، في ظل المتغيرات الجديدة".

     بحسب تصريحات الحايك لـ"سبوتنيك"، أنه من أبرز التغيرات، تحرك القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركرات في نوفمبر الماضي، وإنهاء عرقلة السير التي قامت بها "الجبهة" على الحدود المغربية-الموريتانية.

     دبلوماسيا، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، إلى جانب افتتاح عدد من الدول قنصليات لها في كل من العيون والداخلة.

    قوات البوليساريو في عرض عسكري
    © AFP 2020 / FAROUK BATICHE
    جبهة البوليساريو تعلق على الدعم الأمريكي لمقترح الحكم الذاتي

     ويرى الحايك أن "الحديث عن نجاح هذه المفاوضات ليس رهينا بمدى بالمغرب والبوليساريو فقط، ولكن أيضا ببقية الأطراف الفاعلة الأخرى وأساسا الجزائر، وبالتالي من المهم أن تكون هناك جلسات مباشرة".

    أشار الحايك إلى أن "موقف المغرب واضح ولا لبس فيه، ومفاده أن التسوية النهائية لملف قضية الصحراء المغربية لا يمكن أن تكون إلا في إطار مقترح الحكم الذاتي، التي تقدم به المغرب، والذي لقي قبولا كبيرا من قبل المجتمع الدولي".

    فيما قال الأكاديمي المغربي، عبد الإله الخضري، إن   "السنوات القليلة المقبلة قد تشهد حسما حقيقيا للمعضلة الصحراوية، على نحو يخدم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لكن هذا لن يحول دون الاعتراف بوجود عراقيل جدية، من خلال استحضار نقطتين أساسيتين".

     النقطة الأولى بحسب حديثه لـ"سبوتنيك" تتعلق بردود فعل "الجارة الجزائر"، التي تشكل السند الأساسي سياسيا وميدانيا لجبهة البوليساريو، حيث يضع القادة النزاع في الصحراء بمنزلة العقيدة العسكرية، وبالتالي لا يمكن أن يأمل في تغيير جذري لرؤيتهم.

    أما النقطة الثانية، أن العالم برمته بات مقتنعا بأن جبهة البوليساريو تنهل من إيديولوجية زمن الحرب الباردة بين القطبين، وبالتالي نزعتها الثورية أضحت من الماضي غير المتجانس مع المعادلة الدولية الحالية، القائمة على التحالفات الاستراتيجية والمصالح المتبادلة ودرء ظاهرة الإرهاب.

    ويرى أن "الحل الأكثر واقعية وموضوعية، والمتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يحتاج إلى دفع المغرب إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتكريس الديمقراطية في تدبير الشأن العام ومحاربة الفساد ونهب الثروات".

    مسيرة القضية

    خضعت منطقة الصحراء الغربية للاحتلال الإسباني منذ عام 1884 حتى توقيع اتفاقية مدريد عام 1975، و في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1975، صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حول الوضع القانوني لإقليم الصحراء، والذي انتهى إلى أنه، إبان الاستعمار الإسباني، كانت توجد روابط قانونية بين المغرب والصحراء الغربية، متمثلة في روابط البيعة من القبائل المقيمة بالصحراء لسلاطين المغرب، كما وجدت روابط عرقية بين موريتانيا والصحراء الغربية، غير أن كل هذه الروابط لا ترقى إلى جواز بسط أي من المغرب أو موريتانيا سيادته على الصحراء.

    قوات البوليساريو في عرض عسكري
    © AFP 2020 / FAROUK BATICHE
    وزير الأمن بـ"البوليساريو" يكشف خطة الجبهة لمواجهة المغرب بعد إعلان ترامب

    وانتقد المغرب هذا الرأي الاستشاري، الذي استند على المعايير الغربية، ولم يأخذ في اعتباره مفهوم البيعة في الإسلام، التي تقضي بتمتع السلاطين بالسيادة متى حظوا بولاء سكان الأقاليم.

    وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 1975، أطلق ملك المغرب الحسن الثاني ما عرف آنذاك بـ"المسيرة الخضراء"، لاستعادة أقاليم المغرب الجنوبية، وخضعت إسبانيا للضغوط المغربية بقبول مفاوضات مباشرة مع كل من المغرب وموريتانيا حول مستقبل الإقليم.

    وأسفرت المفاوضات إلى "اتفاق مدريد" بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، ونص على إنهاء الاحتلال الإسباني بحلول فبراير/ شباط 1976.

    لكن الاتفاق لم تقبله الجزائر، وقررت دعم جبهة البوليساريو، عسكرياً.

    وجاء الإعلان عما يعرف بـ"الجمهورية الصحراوية" في 27 فبراير/ شباط 1976، وتشكيل حكومة في المنفى في منطقة "تندوف" بالجزائر.

    وفى عام 1979، أعلنت موريتانيا التخلي عن مطالبها في الصحراء الغربية، وقامت بتوقيع اتفاق مع جبهة البوليساريو.

    واعترفت 21 دولة بما يعرف بـ"الجمهورية الصحراوية"، مما دفع المغرب إلى تعليق عضويته في منظمة الوحدة الأفريقية -الاتحاد الأفريقي حاليا - عام 1984، وعقب قبول عضوية "جبهة البوليساريو عام 1982.

    وشدد مجلس الأمن في قراره رقم 658، في يونيو/حزيران عام 1990، على خطة للتسوية تتضمن وقف إطلاق النار عبر شريط بطول المنطقة المتنازع عليها، وإجراء استفتاء يختار فيه شعب الصحراء الغربية بين الاستقلال، أو الاندماج مع المغرب، وعليه تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول 1991.

    في 29 يونيو/ حزيران 2001، أيد مجلس الأمن في قراره رقم 1395، مقترح المبعوث الخاص إلى المنطقة "جيمس بيكر"، حول سيادة المغرب على الصحراء لمدة خمس سنوات، يليه استفتاء. وقبل المغرب هذه الخطة، بينما رفضتها الجزائر والبوليساريو.

    وفي عام 2003، تقدم جيمس بيكر بمقترح ثان سمي بـ"مخطط البوليساريو"، اشترط لتفعيله الحصول على موافقة كافة الأطراف، وفي ضوء الخلافات التي سادت حول مضمونه بين المغرب وجبهة البوليساريو، لم يتم تفعيل المقترح.

    وحاولت الأمم المتحدة تنظيم استفتاء لتقرير المصير منذ 1991، تحت غطاء بعثة الأمم المتحدة، لكنها لم تنجح.

    قوات البوليساريو في عرض عسكري
    © AFP 2020 / FAROUK BATICHE
    تعليق غاضب من البوليساريو على اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

    وفي عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية. ورحب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالباً الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.

    وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غرب الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.

    وخلال عامي 2013 و2014، فشلت كافة المحاولات الرامية إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وكانت هذه المحاولات سببا في أزمة حادة بين المغرب والمنظمة الدولية

    وشهد عام 2020 تغيرات عدة على المستوى الدبلوماسي، حيث اعترفت نحو 20 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، كما قررت الدول ذاتها ومنها الإمارات والبحرين افتتاح قنصليات لها في مدينة العيون.

    انظر أيضا:

    تعليق غاضب من البوليساريو على اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
    وزير الأمن بـ"البوليساريو" يكشف خطة الجبهة لمواجهة المغرب بعد إعلان ترامب
    إعلام تابع لـ"البوليساريو": تعيين مبعوث جديد لقضية الصحراء مفاجأة غير سارة
    جبهة البوليساريو تعلق على الدعم الأمريكي لمقترح الحكم الذاتي
    رغم تأييد 40 دولة... ما فرص تطبيق "الحكم الذاتي" في ظل رفض "البوليساريو"
    الكلمات الدلالية:
    المغرب, ازمة المغرب والبوليساريو, أخبار البوليساريو, جبهة البوليساريو, البوليساريو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأمريكيان مولي سيسانيك ويهور يهوروف خلال فقرة الرقص الحر في بطولة التزحلق على الجليد الأمريكية، 16 يناير 2021، في لاس فيجاس.
    نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمر بايدن بوقف بناء الجدار على الحدود مع المكسيك
    بايدن يلغي قرارات ترامب
    إنفوجرافيك.. 10 أطعمة تسبب الصداع
    10 أطعمة تسبب الصداع
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك