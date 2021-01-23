إسرائيل تفرض فحصا سلبيا لفيروس كورونا على جميع الوافدين إلى أراضيها

فرضت الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، على جميع الوافدين إلى أراضيها إبراز نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم السبت، بأن القرار الإسرائيلي يعزى إلى تزايد المخاوف بسبب انتشار سلالات جديدة للفيروس في جنوب أفريقيا وبريطانيا.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد خصت في وقت سابق القادمين من الإمارات والبرازيل وجنوب أفريقيا وزامبيا بإبراز وثيقة الفحص السلبي قبل الدخول، ولكنها اختارت، اليوم السبت، تعميمه على كل الوافدين.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أمس الجمعة، إن بلاده قد حطمت رقما قياسيا آخر في عدد التطعيمات بلقاح كورونا.

وعبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال إدلشتاين: "حطمنا رقمًا قياسيًا آخر في عدد التطعيمات يوميًا: تم إعطاء 224000 لقاح أمس!"

وأردف: "في المجموع ، تم تطعيم حوالي 2.5 مليون مواطن حتى الآن، حصل 850 ألفًا منهم أيضًا على جرعة ثانية"، مؤكدا أن "عملية "العودة إلى الحياة تعطينا الأمل لأن نهزم كورونا معا".

ويعتبر هذا الرقم الأعلى في العالم على مستوى الأفراد، وتفيد وسائل إعلام بأن إسرائيل دفعت لشركة "فايزر"، مبالغ أعلى من سعر السوق، لقاء ضمان الإمداد السريع للقاح، لكن وزارة الصحة الإسرائيلية رفضت التعليق على تلك التقارير.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على اقتراح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتمديد الإغلاق الحالي الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 10 أيام إضافية، أي حتى 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.