رغم الإغلاق... مظاهرة إسرائيلية ضد نتنياهو... فيديو

تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم الجمعة، في قلب تل أبيب، احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وللمطالبة برحيله.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، بأن المئات من المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا، في مدينة تل أبيب للاحتجاج على سياسة نتنياهو، يحملون الأعلام الإسرائيلية ومجسمات على شكل "غواصة"، للاحتجاج على فساد نتنياهو المستمر.

ويحمل المتظاهرون الإسرائيليون مجسما لغواصة، في إشارة إلى إحدى القضايا المتهم فيها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والخاصة بشراء غواصات ألمانية لسلاح البحرية، دون الحاجة إليها، وتدخل أحد المقربين إليه في مناقصة الشراء.

המחאות נגד רה"מ נתניהו: כ-100 מפגינים צועדים במרכז תל אביב, נושאים דגלים ודגמי צוללות@daniel_elazar pic.twitter.com/u1QWjH1KCm — כאן חדשות (@kann_news) January 22, 2021

ويشار إلى أن هذا هو الأسبوع الثلاثين، تقريبا، من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو، على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة كورونا، واتهامه في 4 قضايا فساد (منها قضية الغواصة)، في وقت بدأت المحكمة المركزية بالقدس، في 24 مايو/آيار الماضي، أولى جلسات محاكمته بها.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، خلال الفترة الماضية، العشرات من المتظاهرين بعد اندلاع مواجهات بين الطرفين، غير مرة، حيث ينادى المتظاهرون الإسرائيليون بنهاية حقبة من الانقسام والفساد في بلادهم، وبدء عام جديد من نهاية هذا الانقسام وبدء الحرية.

ويذكر أن أزمة الميزانية للعام 2020/2021 كانت وما تزال الملف الأول والرئيس للخلافات بين وزير الدفاع، بيني غانتس ونتنياهو، ودفعت كلاهما إلى دخول انتخابات برلمانية للكنيست، ستكون الرابعة على التوالي خلال عامين فقط، وذلك بعد حل الكنيست نفسه، الشهر الماضي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على اقتراح نتنياهو، بتمديد الإغلاق الحالي الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 10 أيام إضافية، أي حتى 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.