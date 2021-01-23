"لعنة الله على بوك يا قرد"... تبادل الشتائم بين نائب تونسي ومواطن.. فيديو

وقعت مشادة كلامية ساخنة بين نائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي ومواطن اتهمه بالعمل من أجل مصالحه الشخصية فقط، ليتطور الأمر إلى السباب بحسب إعلام محلي.

وقالت قناة نسمة (خاصة)، إن رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تونس تداولوا اليوم السبت "فيديو للنائب بمجلس نواب الشعب، مبروك كرشيد، وهو بصدد شتم أحد المواطنين بميناء جربة"، جنوب شرقي البلاد.

وأضافت "احتدّ الجدال بين الطرفين بعد أن اتهم أحد المواطنين النائب بخدمة مصالحه الشخصية وعدم الالتفاف إلى طلبات أبناء جهته".

وأوضحت أن كرشيد النائب عن حزب حركة الشعب (15 نائبا بالبرلمان من أصل 217) "انفعل ونعت المواطن بكلمات غير لائقة".

وسرعان ما تصاعدت القضية، وعقدت النقابة الأساسية للشركة الجهوية للنقل بمدنين اجتماعا طارئا بصفة استثنائية وطارئة، استنكرت خلاله "ما تعرض له زميلهم من اعتداء لفظي من طرف النائب مبروك كرشيد أثناء أداء وجبه".

وحذرت النقابة من اتخاذ أي اجراء ضد زميلهم كما هددت "بالتصعيد والإضراب في صورة ما لم تتخذ الادراة العامة للنقل الاجراءات القانونية ضد النائب".

وقالت النقابة في بيانها إن النائب سب المواطن بدون أسباب، وبصوت عال بألفاظ بينها "لعنة الله على بوك وبو ولديك يا قرد".

وتعيش تونس على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ أيام، تنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.

وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق في مدينة سوسة الساحلية، فضلا عن مناطق أخرى في محافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير.