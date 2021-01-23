العبدة: يمكن بحث ضم "مسد" إلى هيئة التفاوض بعد فك ارتباطه بحزب العمال الكردستاني

أكد رئيس "هيئة التفاوض" التابعة للمعارضة السورية، أنس العبدة، اليوم الجمعة، على عدم طرح موضوع انضمام مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" إلى الهيئة رسميا، مؤكدا على أن إمكانية بحثه مرتبط بتخليها عن ارتباطاتها بحزب العمال الكردستاني.

موسكو– سبوتنيك. وقال العبدة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الأنباء التي تتحدث عن إمكانية ضم مسد إلى هيئة التفاوض: "إذا كان الحديث عن وجود المكون الكردي في الهيئة، فهو فعلًا موجود وله دوره وصوته.. أما إذا كان الحديث عن وجود مسد ككينونة سياسية، فإن هذا الموضوع لم يُطرح في الهيئة رسميًا حتى اللحظة، وانضمام مسد إلى الهيئة أمر يمكن بحثه بعد أن تتخلّى مسد عن ارتباطاتها بحزب العمال الكردستاني"، على حد تعبيره.

وتابع العبدة: "...وتُخرج عناصر الكردستاني الأجانب من سوريا، وتلتزم بوحدة سوريا جغرافيا، وأهداف (الثورة السورية)، وتتخلى عن أي مخططات لتشكيل إدارة ذاتية بها أو أجندات انفصالية. أريد أن أقول إن العرب والأكراد والآشوريون والسريان، بكافة طوائفهم، هم سوريون، سقفهم سوريا الموحدة، وسوريا التي تحفظ حقوق الجميع دون تمييز، هذا هدفنا".

الجدير بالذكر أن مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" يقدم نفسه كتحالف "مجموعة من القوى والأحزاب المؤمنة بالحل السياسي".