النواب الأردني يصادق على اتفاقية تسليم المجرمين مع أوكرانيا

صادق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، على مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية وأوكرانيا بالإجماع.

وأفادت صحيفة "الدستور" الأردنية، اليوم الأحد، بأن تلك المصادقة جاءت كما وردت من اللجنة القانونية في المجلس.

ونقلت الصحيفة على لسان مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، صالح الوخيان، أن اللجنة وافقت على مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020.

وأضاف الوخيان، خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأحد، أن اللجنة قررت الموافقة على تعديل المادة الأولى بعد تعديل العام من 2020 إلى عام 2021، كما قرر مجلس النواب بالإجماع أيضا المصادقة على مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة وأوكرانيا لسنة 2020.

وصادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020.

وقرر مجلس النواب الأردني الموافقة على مشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة وأوكرانيا لسنة 2020.