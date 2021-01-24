السيسي يوجه ببدء تطوير 1500 قرية مصرية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولين في الحكومة إلى الاهتمام بمشروع قومي لتطوير الريف المصري.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي اجتمع برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومسؤولين آخرين، لمتابعة بدء تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

ومشروع تطوير الريف المصري، يعمل حسب المتحدث الرئاسي، على رفع كفاءة القرى المصرية من خلال بنيتها الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي.

كما يعمل المشروع على تطوير خدمات الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

وأشار بسام راضي، إلى أن اجتماع السيسي مع مسؤولي الحكومة شهد أيضا نقاش مشارريع أخرى كالاستزراع السمكي ومعالجة مياه الصرف الصحي.