وزيرة الصحة المصرية تكشف سعر لقاح كورونا

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء اليوم الأحد، عن سعر لقاح كورونا، وقالت إن هناك فئتين فقط ستحصلان عليه مجانا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ONE"، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت زايد إن الأطقم الطبية في جميع المستشفيات (العزل وغيرها)، على مستوى الجمهورية وغير القادرين سيحصلون على اللقاح مجانا.

وأوضحت أن أسماء غير القادرين ستظهر على سيستم التطعيم الذي أعدته وزارة الصحة وذلك بشكل تلقائي بمجرد إدخال الرقم القومي لكل مواطن، نظرا لأن السيستم الجديد "مربوط" بـ "تكافل وكرامة" (برنامج مساعدات حكومية).

وأضافت أنه بخلاف ذلك سيكون اللقاح مقابل مبلغ مالي رمزي قد يصل كحد أقصى إلى 200 جنيه مصري للجرعتين.

وأشارت إلى أن التسجيل للحصول على اللقاح سيكون بطريقتين، الأولى عن طريق الموقع ورفع البيانات التي تثبت أن الشخص من المستحقين، أو التوجه لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والتسجيل في برنامج "التسجيل".

وأضافت أنه "يمكن للجميع التقدم للتسجيل لتلقي لقاح كورونا عبر الموقع، ومن لم يتمكن من الدخول على الموقع عبر الإنترنت، يمكنه التوجه إلى أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة، وسيقوم العاملون هناك تسجيل اسمه".

وأوضحت الوزيرة أن الفئات الأولى التي ستحصل على اللقاح، هم الأطقم الطبية وكبار السن، ولن يسمح لمن هم دون 18 سنة بتلقي اللقاح، علاوة على منع الحوامل من تلقيه.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، شهدت زايد شهد تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق).

وقالت إن مصر هي أول دولة أفريقية تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم تسجيل لقاح "سينوفارم" الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية وحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته، مشيرة إلى أنه جاري تسجيل 3 لقاحات أخرى، بالإضافة إلى استكمال استقبال شحنات لقاح سينوفارم الصيني.