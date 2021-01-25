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    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

    محمد بن راشد يؤكد دعم الإمارات للسودان في تعزيز الأمن الداخلي

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن دعم بلاده للسودان لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.

    جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه حاكم دبي من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحسب ما أوردته اليوم الاثنين وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

    وبحسب المصدر ذاته، استعرض البرهان ومحمد بن راشد عددا من المواضيع والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

    © AP Photo / Mohamed Al Hammadi
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    وأعرب البرهان "عن تقديره البالغ ومجلس السيادة والحكومة السودانية لدولة الإمارات على ما تقدمه للبلاد من دعم ومساندة على مختلف الصعد خاصة في مواجهة تحديات وباء كورونا".

    وخلال العام الماضي أرسلت الإمارات العديد من المساعدات الطبية إلى السودان في إطار جهود الأخيرة لمكافحة فيروس كورونا، كما تعهدت أبوظبي بإرسال كميات من اللقاح المضاد للوباء إلى الخرطوم.

    بدوره، أعرب حاكم دبي خلال الاتصال عن دعم بلاده السودان "لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني في ظل قيادته الجديدة".

    وتعد الإمارات أحد أكبر الداعمين للنظام السياسي الجديد في السودان ما بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 إثر احتجاجات شعبية منددة بالوضع الاقتصادي والمعيشي.

    وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت الإمارات إنها قدمت خلال الفترة الأخيرة مساعدات بقيمة 556.5 مليون دولار للسودان في إطار حزمة المساعدات التي أقرتها للخرطوم والبالغة 1.5 مليار دولار.

    وبحسب ما نقلته حينها وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن تلك المساعدات مخصصة لتلبية احتياجات السودان من السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة السودانية.

    ومؤخرا تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن وساطة إماراتية في أزمة سط النهضة بين كل من إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    عبد الفتاح البرهان, الإمارات, السودان, محمد بن راشد
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