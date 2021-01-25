تسجيل
12:09 GMT25 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مصر وثورة 25 يناير

    "ملائكة الثورة"... كيف عالجت مستشفيات الميدان جرحى "ثورة يناير"

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101251047904781-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1/

    فيما كانت الصدامات والمعارك تدور في محيط ميدان التحرير بين الثوار وقوات الأمن، كانت معركة أخرى تدور داخل الميدان أبطالها طواقم طبية قررت أن تبني مستشفياتها داخل الميدان لإسعاف مصابي الثورة، في ظل معارك وصدامات كانت تطالهم أحيانا.

    القاهرة - سبوتنيك. وعلى مدار أيام الثورة تمركزت في الميدان الطواقم الطبية من أطباء وممرضات لاستقبال المئات، وربما آلاف الحالات لإسعافها، لتصبح مستشفيات الميادين أبرز علامات الثورة.

    الفنان المصري نور الشريف مع الموسيقار المصري هاني مهنا
    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
    "غلطة كبيرة"... هاني مهنا يشن هجوما على ثورة 25 يناير المصرية
    ورغم أن الثورة لم تكن تحت قيادة منظمة، كحزب أو تنظيم سياسي، إلا أن مستشفيات الميدان كانت أحد أهم ملامح التنظيم في الثورة، ولولاها لتضاعف عدد ضحايا الثورة. ففي ظل صدامات عنيفة وانقطاع خدمات الاتصالات، والانتشار المكثف لقوات الأمن في كل مكان، كانت الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، أو الرصاص المطاطي والخرطوش، والرصاص الحي، كافية لإحداث حالات وفيات عديدة في حال عدم معالجتها سريعاً.

    ومع مرور 10 سنوات على الثورة، يجد الأطباء والطواقم الطبية أنفسهم في موقف ليس بعيدا عما حدث في يناير، ففي مستشفيات العزل اليوم تقف الطواقم الطبية بإمكانيات محدودة وتحت حصار الوباء وفي مواجهة خطر الموت لإسعاف مصابي كورونا.

    الأمينة العام السابقة لنقابة الأطباء الطبيبة منى مينا، والتي شاركت بقوة في مستشفى ميدان التحرير من بدايتها قالت في حديثها لـ"سبوتنيك": "مستشفيات الميدان تشكلت مع الأحداث دون استعداد مسبق ودون قرار من أحد، لذا واجهت بالطبع الكثير من المصاعب، في البداية كانت هناك صعوبة في توفير المواد والآلات اللازمة للإسعافات، خاصة مع تزايد الصدامات، والمستشفى وقعت تحت الحصار بالفعل، كان الضرب في كل مكان ولم يكن بالإمكان إخراج المصابين الذين يحتاجون لإمكانيات كبيرة أو جراحات، ومع انقطاع الاتصالات كانت الصعوبة أكبر، وكان هناك أيضا تهديدات من القوات بضرب مستشفى الميدان مباشرة".

    وأضافت مينا:

    "كانت القدرات بسيطة والعلاج لم يكن متوفرا بشكل دائم، ولا إمكانية لنقل المصابين، كانت لدينا مشكلة أيضا في خوف المصابين بإصابات بليغة من التوجه لمستشفيات كبيرة حتى لا يتم توقيفهم".

    لم تكن المشكلات الفنية هي فقط التي واجهتها الطواقم الطبية، فبعض المشكلات كانت سياسية كما توضح مينا: "بعد استقرار مستشفى الميدان في التحرير وانتقاله لمكان آمن في محيط الميدان ظهرت مشكلة أخرى، جاء الإخوان المسلمون وأرادوا وضع سترات موحدة للأطقم الطبية مكتوب عليها (لجنة الإغاثة التابعة لاتحاد الأطباء العرب) والمعروف تبعيته لجماعة الإخوان، وكان الهدف تصوير المستشفى كأنه مستشفى إخواني".

    وتابعت مينا: "الإصابات التي كنا نستقبلها في مستشفى الميدان كانت متنوعة، بدأت بالإصابات الخفيفة، الاختناق والخرطوش والرصاص المطاطي، بعد ذلك بدأنا نستقبل إصابات بالرصاص الحي، ثم بدأنا نستقبل إصابات قاتلة، أي في الصدر والرأس، هذا يعني أن من يطلق الرصاص يستهدف القتل مباشرة وليس فض تجمعات، كان أغلب هذه الإصابات في 28 و29 يناير".

    وأوضحت مينا: "بالطبع مستشفيات الميدان بإمكانها علاج حالات محددة، خياطة الجروح مثلا وقف النزيف، ولكن الحالات الأخطر كانت تحول بعد إسعافها لمستشفيات كبيرة مثل القصر العيني والحسين، وبالطبع لم يكن متاحا طوال الوقت تحويل المصابين لمستشفيات كبيرة، وكانت تحدث حالات وفيات كثيرة بين المصابين، خاصة في يومي 28 و29 يناير".

    كانت مشاركة الممرضات أيضا بارزة في مستشفيات الميدان، ورغم الخطر المحيط، رفضت الممرضات المغادرة وظللن ينقذن مصابي الثورة ويضمدن جراحهم. الممرضة سيدة السيد فايد تؤكد ذلك في حديثها لـ"سبوتنيك": "من اليوم الأول للثورة انضممت لمستشفى الميدان في التحرير، ولم أغادر المستشفى طوال أيام الثورة رغم الهجمات المتكررة عليه وحصاره واضطرارنا للانتقال من مكان لآخر".

    وواصلت فايد: "كانت الإمكانيات محدودة والأخطار كبيرة، ووقعت إصابات بالفعل وسط الطواقم الطبية، ومع ذلك كان لدينا إصرار على الاستمرار، وأعداد الطواقم الطبية تزايدت يوما بعد يوم في المستشفى الميداني".

    ولفتت فايد: "بالنسبة لي كانت أول مرة أستخرج الخرطوش من تحت الجلد، تعلمت استخراج طلقات الخرطوش من الجسم في مستشفى الميدان، ونقص الإمكانيات جعلنا نضاعف جهودنا لنعوض النقص".

    بالنسبة لها اليوم الأصعب كان يوم موقعة الجمل، في 2 فبراير/ شباط، حين هجم أنصار الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، على الميدان بالخيل والجمال لفض الميدان بالقوة، وتقول فايد:

    "يومها اعتبرنا أنفسنا في عداد الموتى لكن تابعنا إسعاف المصابين".

    وأوضحت: "يوم بعد يوم كانت إمكانيات مستشفى الميدان تزداد، عدد أكبر من الأطباء والممرضين كانوا ينضمون، وبدأت تبرعات تأتي للمستشفى، أسرة وأجهزة طبية وأدوات ساعدتنا في إسعاف المصابين وعلاج الجرحى".

    وأكدت فايد: "كانت بطولات المصابين والجرحى ملهمة للأطقم الطبية، كان أغلب المصابين ينهي الإسعافات ثم يعود للميدان فورا، كنا نحاول منعهم ليستريحوا قليلا ولكنهم كانوا يتوجهون فورا من مستشفى الميدان لاشتباكات الميدان".

    وتقدر أعداد القتلى خلال فترة التظاهرات التي امتدت 3 أسابيع من 25 كانون الثاني/يناير إلى تنحي الرئيس مبارك في 11 شباط/فبراير بأكثر من 350 شخصا، إضافة إلى آلاف الجرحى.

    انظر أيضا:

    أحمد فتحي سرور يظهر لأول مرة منذ ثورة يناير... فيديو
    "رسائل كلينتون" تكشف ماذا فعلت أمريكا مع مبارك وعمر سليمان والإخوان خلال ثورة يناير
    ضجة في مصر... ما حقيقة تكريم الاستخبارات الإسرائيلية أحد رموز ثورة 25 يناير؟
    الطائرة الأوكرانية: الحرس الثوري الإيراني يعد بإصدار الحكم قبل 8 يناير المقبل
    "غلطة كبيرة"... هاني مهنا يشن هجوما على ثورة 25 يناير المصرية
    الكلمات الدلالية:
    ثورة يناير, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض أزياء لمجموعة عبايات من تصميم الأميرة السعودية صفية حسين في المقر البلجيكي في حي السفارات بالعاصمة السعودية الرياض، 23 يناير 2021
    "خليك شيك"... أميرات سعوديات يبهرن الحضور بعرض أزياء مميز
    أمر بايدن بوقف بناء الجدار على الحدود مع المكسيك
    بايدن يلغي قرارات ترامب
    إنفوجرافيك... عادات صحية تخلصك من توتر العمل
    عادات صحية تخلصك من توتر العمل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك