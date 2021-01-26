إعلام: مصادر بالصحة المصرية تكشف موعد موجة كورونا الثالثة

كشفت وسائل إعلام مصرية، يوم الاثنين، موعد انتهاء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في مصر.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في وزارة الصحة المصرية، قولها إن "الوقت الحالي تشهد البلاد نهاية الموجة الثانية، حيث انخفضت الإصابات منذ أسبوعين وفي آخر 10 أيام أقل من 1000 إصابة".

وأضافت المصادر: "نستعد حاليا لموجة ثالثة للوباء في أبريل/نيسان المقبل تزامنا مع شهر رمضان الكريم ووزارة الصحة مستعدة لذلك من خلال اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة مطالبا المواطنين باستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية"، وفقا لموقع بوابة "أخبار اليوم".

سجلت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة مقابل 674 إصابة و57 وفاة يوم الأحد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 162486 حالة من ضمنهم 127001 حالة تم شفاؤها، و9012 حالة وفاة".



وكانت مصر استهلت أمس الأول الأحد حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).