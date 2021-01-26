الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا تصل إلى المغرب

قال مصدر بوزارة الصحة المغربية إن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، "سينوفارم" وصلت إلى مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

الرباط - سبوتنيك. وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن الدفعة تتضمن 500 ألف جرعة.

وكان المغرب قد تسلم، الجمعة الماضية، مليوني جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، وبدأ الاستعداد لحملة تلقيح تنطلق هذا الأسبوع ليصبح المغرب أول دولة أفريقية تطلق برنامج تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إن الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى لعملية التطعيم هم مهنيو الصحة البالغين من العمر 40 سنة فأكثر، والسلطات العمومية والجيش وكذا نساء ورجال التعليم ممن تزيد أعمارهم عن 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغة أعمارهم 75 سنة فأكثر.

ولفتت إلى أن العملية ستشمل، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من الإصابة بـ "كوفيد -19".

ومددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا للمرة العاشرة وذلك حتى 10 من شباط/فبراير المقبل، في إطار التدابير الرامية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد في البلاد التي أحصت منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس وحتى الآن، أكثر من 466 ألف حالة، توفي من بينهم 8172 شخصا بفعل مضاعفات الإصابة.