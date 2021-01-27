سفير الإمارات في أمريكا: نتوقع أن تراجع إدارة بايدن السياسات الحالية

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن بلاده تتوقع أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة السياسات الراهنة.

وفي بيان نشر على حساب السفارة الإماراتية عبر تويتر رحبت الإمارات ترحب بالجهود المشتركة لخفض التوتر وإحياء الحوار الإقليمي.

Follow this thread for Ambassador Yousef Al Otaiba’s response to the announcement that the US will review F-35 sale to the UAE. (1/7) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 27, 2021

وأضاف العتيبة في المنشور أن الإمارات ستعمل عن كثب مع إدارة بايدن من أجل التوصل إلى نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

“With the same equipment and training, US and UAE forces are more effective together when and where it matters.” (7/7) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 27, 2021

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن إدارة بايدن علقت بصفة مؤقتة بعض مبيعات السلاح التي لم يبت فيها لحلفاء الولايات المتحدة من أجل مراجعتها.