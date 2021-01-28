ولي العهد السعودي: أرامكو ستطرح المزيد من عمليات بيع الأسهم

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن شركة النفط "أرامكو" السعودية ستطلق المزيد من عمليات بيع الأسهم.

ووفقا لوكالة "رويتزر"، أشار ولي العهد السعودي أنه سيتم طرح أسهم من الشركة خلال الأشهر المقبلة لدعم صندوق الاستثمارات السعودي.

كما أعرب ولي العهد السعودي عن أمله في أن تكون العاصمة الرياض من بين أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

وقال ابن سلمان في حديث على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة: "نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم"، مضيفا أن العاصمة السعودية تمتلك بنى تحتية من بين أفضل عشرة في العالم.

الجدير بالذكر أن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، وقد أتمت في أواخر 2019 أكبر طرح عام أولي في العالم.