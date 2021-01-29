صندوق الثروة السيادية الروسي: غينيا ثاني دولة أفريقية تسجل لقاح "سبوتنيك V"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الجمعة، أن جمهورية غينيا أصبحت ثاني دولة أفريقية تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في إطار إجراء عاجل.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للصندوق: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تسجيل الإدارة الوطنية للمنتجات الصيدلانية والأدوية في جمهورية غينيا، للقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" وبذلك تصبح غينيا ثاني دولة أفريقية توافق على لقاح "سبوتنيك V".

ونقل البيان عن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، قوله: "معدلات الأمان والفعالية العالية تجعل من "سبوتنيك v" أحد أكثر لقاحات فيروس كورونا المستجد رواجًا في جميع القارات. تم إنشاء الدواء على منصة مدروسة جيدًا لناقلات الفيروسات الغدية البشرية ويحظى بثقة كبيرة من قبل شركائنا في جمهورية غينيا. وتلقى رئيس الجمهورية، ألفا كوندي، لقاح "سبوتنيك V"، مضيفاً أن الصندوق جاهز لدعم جمهورية غينيا في مكافحة الوباء.

وتم تسجيل اللقاح كجزء من من إجراء عاجل ( تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ) استنادا إلى بيانات التجارب السريرية لـ "سبوتنيك V" في روسيا.

وتم تسجيل "سبوتنيك V" أيضًا في روسيا، بيلاروسيا، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، هنغاريا والإمارات العربية المتحدة. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، خلال زيارته لموسكو، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي تم تسجيله في إيران.