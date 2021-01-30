التعليم المصرية تكشف حقيقة إلغاء الأسئلة المقالية في الامتحانات

وعلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا أكد فيه عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الأسئلة المقالية في امتحانات آخر العام.

وقال البيان إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021.

وأوضح أن الأسئلة المقالية مقررة كما هي بكافة امتحانات الصفوف الدراسية دون إلغاء، ليشمل الامتحان جميع الأسئلة المعتادة سواء مقالية أو اختيارية.

واستثنى البيان الثانوية العامة قائلا: "باستثناء امتحانات الثانوية العامة، نظراً لأدائها وتصحيحها إلكترونياً بشكل متكامل على التابلت دون تدخل العنصر البشري".

وأكد البيان على أن منظومة التعليم الجديدة في الثانوية العامة للعام 2020/2021، ستعتمد على إعداد الأسئلة قبل الامتحانات بـ 5 ثواني فقط على الكمبيوتر، وإرسالها إلى الطلاب مباشرة دون تدخل العنصر البشري، الأمر الذي يسهم في منع أي شخص من الاطلاع على الامتحانات، بما يقضي على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات نهائياً.

وقد ناشد البيان جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، حسب تعبيره.