محافظ جنوب سيناء: ما أنجز في 6 سنوات بشرم الشيخ لم يتحقق في 30 عاما

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء المصرية، إنه من المرتقب تنظيم مؤتمر استثماري كبير في شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، سيعلن عن تفاصيله خلال أيام.

وأضاف فودة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "كافة المشروعات وعمليات التنمية في جنوب سيناء تضاعفت وتيرة العمل بها خلال العام الماضي، وأن جائحة كورونا لم تؤثر على آلية العمل".

وكشف فودة أن "نسبة السياحة في شرم الشيخ خلال الفترة الماضية بلغت نحو 20 بالمئة فقط، متأثرة بجائحة كورونا".

وأفاد فودة خلال ندوة بمقرر اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة شاركت فيها " سبوتنيك "، بعنوان "سيناء الحاضر وتحديات المستقبل" تمهيدا لمؤتمر أفاق التنمية في سيناء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في 4 فبراير/شباط، بأن الجانب التأميني في شرم الشيخ وصل إلى درجة عالية على كافة المستويات.

وأوضح أنه "مع بداية انحصار فيروس كورونا، هناك استعدادات كبيرة وتغييرات كبيرة على مستويات عدة سواء الجانب الأمني، أو البني التحتية والإنشاءات".

وأكد أن "الجانب الأمني بات ملحوظا من خلال انحسار العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء في السنوات السابقة".

وأشار إلى أن "ما جرى في سيناء خلال السنوات الست الماضية لم يتحقق خلال ثلاثين سنة سابقة على الرغم من العقبات التي تواجه العالم، وكذلك أزمة السياحة وكورونا".

وتابع قائلا إن "مدينة المال والأعمال التي يتم العمل عليها في شرم الشيخ تقام علي أحدث التقنيات العالمية".

ولفت إلى أنه "تم التصديق على إنشاء جامعة خاصة بجنوب سيناء، إضافة إلى جامعتين أهليتين".

وذكر أن "العمل على تنوع الوجهات السياحية ساهم في استمرار الحركة السياحية بشكل نسبي خلال الفترة الماضية، وأن هناك العديد من الدول التي لم تكن ضمن القائمة التي يصل منها سياحة لشرم الشيخ باتت تتوافد منها أعداد كبيرة".

وبين أن وفدين روسيين يزوران الغردقة وشرم الشيخ لمتابعة الإجراءات الأمنية والإطمئنان لحالة الاستقرار الأمنية في المدينة، وأن المؤشرات حتى الأن إيجابية، خاصة أن كافة الأجهزة الحديثة والمتطورة تعمل بشكل متكامل في شرم الشيخ.