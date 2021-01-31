مغامرة خطيرة لطيار عراقي... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق طيار يقود مروحية عراقية من طراز "مي-35 إم" روسية الصنع، وهو يطير على علو منخفض.

ويظهر مقطع الفيديو طيران المروحية بالقرب من شاحنة عسكرية على أحد الطرق السريعة خلال دوريات في المنطقة، لتتصاعد أصوات الجنود طالبين منه الصعود إلى الأعلى.

وتبلغ سرعة المروحية الروسية "مي-35 إم" 310 كم في الساعة، ويعادل مدى عملها 460 كم، ومن أهم ميزاتها هي أنها متعددة الأغراض، كما أن بوسعها أن تنقل داخل مقصورتها حتى 8 أفراد للإنزال الجوي بأسلحتهم وشحنات يبلغ وزنها 1500 كيلوغرام، وبالإضافة إلى ذلك فإنها قادرة على نقل مواد معلقة بالحمالات الخارجية تزن حتى 2400 كغ، الأمر الذي يجعل المروحية لا بديل عنها في نقل الذخائر إلى مناطق وعرة.