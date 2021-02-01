استمرار هبوب رياح قوية على 17 ولاية جزائرية

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الاثنين، من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كم/ساعة على 17 ولاية وسط وغربي البلاد حتى ساعات المساء.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، من المتوقع استمرار الرياح القوية حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

والولايات المعنية هي: شلف، بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، بومرداس، عنابة، الطارف، تيبازة، عين تموشنت، غيليزان، تيارت وسعيدة.

فيما حذرت مصلحة الأرصاد أيضا من هبوب رياح قوية يتوقع استمرارها حتى صباح غد الثلاثاء، على طول الشريط الساحلي، ستؤدي ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، وذلك على سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف والقالة، بحسب المصدر ذاته.