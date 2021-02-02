اجتماع ثلاثي في الناقورة يدين فيه الجانب اللبناني الانتهاكات الإسرائيلية 

أعلن الجيش اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني، برئاسة منسّق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة، العميد الركن حسيب عبدو، لبحث الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق.

بيروت- سبوتنيك. وأدان الجانب اللبناني، بحسب البيان، "انتهاكات العدو الإسرائيلي المستمرة للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً، والتحليق المكثف والانتهاكات المستمرة لطائرات العدو الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية".

وأكد الجانب اللبناني التزامه بالقرارات الأممية لاسيما القرار 1701 بمندرجاته كافة، مشددا على

"ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة ومنها المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي في منطقة الغجر، والبقعة B1 المحتلة".

وشدد على "ضرورة إدراج البقعة B1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة، أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة".

حيث انعقد هذا الاجتماع بشكل مصغر بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وتركزت المناقشات على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، إضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة.

من جانبه، أشاد ديل كول "بتعاون الأطراف لناحية التخفيف من التحديات الناشئة"، وقال: "إن أي إجراءات، لا سيما بالقرب من الخط الأزرق، يجب أن تراعي في كل الأوقات مبادىء المشاركة الإيجابية من خلال آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إلى جانب الإبلاغ المسبق واحترام الخط الأزرق، وذلك للحد من مصادر التوتر المحتملة".

وتوجه ديل كول إلى الوفود بالقول: "رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فإننا نواصل البحث عن طرق ووسائل للحفاظ على وتيرة عملياتنا وضمان عدم خفض إجراءاتنا العملياتية في أي وقت في كل أنحاء منطقة العمليات".