تونس تتوقع تسلم 4 ملايين جرعة لقاح مجانية في منتصف فبراير

توقع وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، أن تحصل بلاده على جرعات مجانية من لقاح فيروس كورونا المستجد في منتصف الشهر الجاري.

وقال مهدي إن تونس تتوقع استلام أربعة ملايين جرعة مجانية للقاحات كورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، ومقره جنيف، اعتبارا من منتصف فبراير شباط.

وتكفي هذه الكمية لتطعيم مليوني شخص في تونس البالغ سكانها نحو 11.5 مليون نسمة، بحسب "تويتر".

وفي الإطار ذاته، كشف مهدي، أن بلاده بصدد تصنيع لقاح أسترازينيكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا محليا، وتوزيعه في أفريقيا.

وقال الوزير في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس الاثنين إنه تم الاتفاق مع الجانب البريطاني على تصنيع لقاح أسترازينيكا في تونس وتوزيعه في أفريقيا.

وأوضح أن جلسات أولية ستعقد في الأيام المقبلة لوضع التسهيلات الضرورية لتحقيق هذا المشروع.

وذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي يوم السبت أن تونس أصبحت ثالث دولة أفريقية توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.