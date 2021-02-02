أمريكا تعلن تراجعها عن قرار ترامب بشأن فلسطين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعتزم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، متراجعة عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بتعليق هذا الدعم.

واشنطن- سبوتنيك. وقال برايس في إفادة صحفية: "الولايات المتحدة تنوي إعادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. نحن لا نفعل ذلك كجميل، ولكن لأنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تفعل ذلك".

جاء هذا الإعلان بعدما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال محادثات مع نظيره الأمريكي، الخميس، على أهمية إعلان الولايات المتحدة عزمها استعادة برامج مساعدة الفلسطينيين.

كما شدد الصفدي أيضا على ضرورة اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقت في الفترة السابقة، والأثر الإيجابي لذلك على جهود إعادة تفعيل الجهود السلمية.

بعد انقطاعها لفترة طويلة بسبب سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، أعلنت فلسطين عن عودة الاتصالات بينها وبين الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ممثلة بمسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو.

وقال إشتية: "تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصا من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدما".