في ذكرى وفاتها... إسرائيل تمتدح إرث أم كلثوم التراثي وتصفها بـ "سيدة الغناء العربي الأولى"

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة عن الفنانة المصرية، كوكب الشرق، أم كلثوم، في ذكرى وفاتها.

وتحدثت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، حول ذكرى وفاة كوكب الشرق.

تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة المصرية الشهيرة ام كلثوم التي رحلت عن هذا العالم في 1975 مخلفة إرثا تراثيا تلمسه حتى في إسرائيل. تم تسمية شارع ومطعم في إسرائيل على اسم كوكب الشرق، وعلى الرغم من اختلافنا فإن الكثير من الإسرائيليين يحبون سيدة الغناء العربي الأولى ويستمعون إلى أغانيها pic.twitter.com/FHzJRYAs5K — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 3, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة المصرية الشهيرة، أم كلثوم، التي رحلت عن هذا العالم في 1975 مخلفة إرثا تراثيا تلمسه حتى في إسرائيل.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتسمية شارع ومطعم في بلادها على اسم كوكب الشرق، لافتة إلى أن الكثيرين من الإسرائيليين يحبون سيدة الغناء العربي الأولى، ويستمعون إلى أغانيها.

ويشار إلى أنه اليوم تحل الذكرى الـ46 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، والتي توافق الثالث من فبراير/شباط 1975.