"ظهرنا معا وهمست لي"... عبد الوهاب يكشف تفاصيل أول لقاء له مع أم كلثوم قبل الشهرة

نشرت صحيفة مصرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل قديمة جدا عن أول لقاء جمع المطربة الراحلة أم كلثوم مع الموسيقار الفنان محمد عبد الوهاب.

تربعت الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم، الملقبة بـ"كوكب الشرق"، على قمة الفن العربي لعقود، حيث كان عمالقة التلحين والموسيقى يتمنون أن يحظى أي منهم بفرصة لتغني كوكب الشرق من ألحانه.

نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، بمناسبة مرور 46 عاما على رحيل أم كلثوم، بعض التفاصيل التي تتحدث عن أول لقاء جمع كوكب الشرق بالموسيقار العربي الفنان محمد عبد الوهب الملقب بـ"موسيقار الأجيال".

وبحسب الصحيفة، الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، أن كوكب الشرق وموسيقار الأجيال التقيا قبل التعاون الفني بكثير وتحديدا في عام 1923 وكتب عبد الوهاب بنفسه عن اللقاء الأول الذي جمعه بكوكب الشرق في مجلة "الكواكب" عام 1953، تحت عنوان "أم كلثوم بقلم محمد عبد الوهاب" أي قبل تعاونه مع أم كلثوم في أغنية "أنت عمري" بأكثر من 10 سنوات.

وقال عبد الوهاب في مقالته: "قد لا يعرف الكثيرون أنني والآنسة أم كلثوم ظهرنا سويا لأول وآخر مرة حتى الآن وكان ذلك قبل أكثر من 20 عاماً، بل وغنينا معا أغنية (على قد الليل ما يطول)".

وتابع الموسيقار الراحل: "كان ذلك في منزل والد الصديق أبو بكر خيرت المهندس المعروف، وكان يسكن في شارع خيرت".

وأشار عبد الوهاب إلى أنه تم إبلاغه قبل الحفل بأنه سيغني مع أم كلثوم وقال: "اعتبرت هذا الخبر بشرى كبيرة لمطرب غير معروف تماماً، ولم يخط إلى مدارج الشهرة بعد، في حين كانت أم كلثوم وقتها قد وطدت قدمها ومعروفة منذ 7 سنوات أو يزيد وعرفها الناس وأعجبوا بصوتها".

ووصف عبد الوهاب لحظات غنائه مع كوكب الشرق قائلا: "غنيت مع أم كلثوم وأحسست وأنا إلى جوارها أنني أتحدث إلى أستاذ وأنه يتوقف على هذه الحفلة شيء غير قليل من مصيري كمطرب ناشئ، وسمعت إشادات بأنني أديت دوري على أكمل وجه وأحسنت الأداء".

وعبر عبد الوهاب عن سعادته بكم الإشادات التي تلقاها في ذاك الحفل الذي جمع أساطير الغناء والموسيقى لكن أفضل كلمة تلقاها هي الإشادة التي سمعها من أم كلثوم حيث قالت له همساً "أنت كويس"، وقال: "أحسست بفخر عظيم أن أغني مع مطربة لها مكانة شعبية في وقت لم أكن أنا أتمتع بمثل هذه المكانة".

يذكر أن أول تعاون فني بين أم كلثوم وعبد الوهاب كان بتوجيه من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بعد الإشاعات عن وجود خلافات بين النجمين، في أغنية "أنت عمري" وهي أول لحن لعبد الوهاب بصوت كوكب الشرق وغنتها عام 1964، وأطلق الفنانون والإعلاميون على هذا التعاون "لقاء السحاب".