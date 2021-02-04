نائب لبناني عن اغتيال لقمان سليم: من القادر على الاغتيال وأن يظل فوق المحاسبة؟

تساءل النائب اللبناني نديم الجميل عن من خطط ودبر لاغتيال الناشط لقمان سليم، متوقعا أن يظل فوق المحاسبة.

وبحسب تصريح نشره النائب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: " وعينا اليوم على نبأ إغتيال لقمان سليم يللي كان معروف بمواقفه الوطنية الجريئة".

وعينا اليوم عى نبأ إغتيال #لقمان_سليم يللي كان معروف بمواقفه الوطنية الجريئة. و متل العادة، بكرا التحقيق يالجريمة بيختفي متل ما صر بجريمة إغتيال #جو_بجاني و قبلو #منير_أبو_رجيلي و قبلن كتار من الشهداء.

١/٢ — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) February 4, 2021

ومتوقعا ما ستؤول إليه الأحداث، قال الجميل: "متل العادة، بكرا التحقيق بالجريمة بيختفي متل ما صار بجريمة إغتيال جو بجاني، وقبلو منير أبو رجيلي وقبلن كتار من الشهداء".

وقال: " وبيبقى السؤال، مين يللي قادر يخطط ويغتال ويضلّوا فوق المحاسبة بالمزرعة يللي عايشين فيا؟ وبترجعوا بتحكونا ببناء دولة و محاربة الفساد؟، الله يرحمك لقمان و يصبّر أهلك".

و بيبقى السؤال، مين يللي قادر يخطط و يغتال و يضلّوا فوق المحاسبة بالمزرعة يللي عايشين فيا؟

و بترجعوا بتحكونا ببناء دولة و محاربة الفساد؟

ألله يرحمك لقمان و يصبّر أهلك.#القتل_أخطر_أنواع_الفساد

٢/٢ — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) February 4, 2021

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت العثور على الناشط والباحث السياسي لقمان سليم مقتولا في سيارته على طريق العدوسية- تفاحتا، في الجنوب اللبناني.

وقالت تقارير صحفية إن الاتصال قد فُقد بالناشط لقمان سليم في بلدة صريفا منذ مساء أمس، لافتة إلى أنه تم العثور على هاتفه مرميا في أحد الحقول.

وقد توالت الإدانات بحق اغتيال الناشط لقمان سليم، حيث أدان بيان صادر عن تيار المستقبل اللبناني بزعامة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم اليوم.

وقال البيان الذي نشره موقع "النشرة" اللبناني إن "اغتيال الباحث والناشط السياسي ​لقمان سليم​ في إحدى قرى ​الجنوب​ جريمة مدانة ‏برسم ​الدولة​ والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية".

واستنكر البيان الجريمة، قائلا: "اننا في تيار المستقبل إذ نستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ‏ونحذر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، نطالب ‏الجهات المختصة الأمنية والقضائية الشرعية إلى جلاء الحقيقة بأسرع وقت".‏