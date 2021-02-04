تغريداته تورطه... صحيفة عبرية تتحدث عن ضاحي خلفان

تحدثت صحيفة عبرية عن القائد السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان، بعد تغريدة له تحدث فيها عن احتمالية توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لمواقع إيران النووية.

وقالت صحيفة "يسرائيل اليوم" إن خلفان الذي أصبح رمزا لدولة الإمارات "معروف بأن يديه خفيفة على لوحة المفاتيح (يغرد كثيرا)، وكثيرا ما تورط في الماضي بسبب أمور غرد بها".

وكانت الصحيفة تعلق تحديدا على تغريدات لضاحي خلفان قال في إحداها: "إسرائيل قد تضرب المفاعل النووي الايراني... وإذا ارادت فعلا فتدميره أسهل مما يتوقع البعض....بغارة شبح قبل الصبح تنهي كل شئ".

لكن في اليهود عادة متأصلة...اولا يبكون ويصيحون وويولولون..حتى العالم يتعاطف معهم..بعد ذلك ينفذون🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 2, 2021

وأضاف: "لكن في اليهود عادة متأصلة... أولا يبكون ويصيحون ويولولون..حتى العالم يتعاطف معهم.. بعد ذلك ينفذون".

اسرائيل قد تضرب المفاعل النووي الايراني...واذا ارادت فعلا فتدميره اسهل مما يتوقع البعض....بغارة شبح قبل الصبح تنهي كل شئ. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 2, 2021

وتتصاعد حدة التوترات بين إسرائيل وإيران على خلفية مخاوف تل أبيب من عودة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.

وأخيرا ألمح رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى إمكانية توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران، مشيرا إلى أنه تم توجيه الجيش بإعداد خطط في هذا الصدد.