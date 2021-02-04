المغرب... تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، حتى 10 مارس/ آذار المقبل.

أشارت وكالة الأنباء المغربية "ومع" إلى أن مجلس الوزراء المغربي المنعقد عبر تقنية "الفيديو، قرر مد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 مارس 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت الوكالة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم، تمديد الطوارئ الصحية، حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19".

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية في البلاد يوم 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، للتصدي لتفشي "كوفيد 19".

هذا وبدأ المغرب حملة تلقيح ضد فيروس كورونا الخميس الماضي، وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الأشخاص الملقحين يفوق 200 ألف شخص حتى الآن.