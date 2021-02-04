الحكومة اليمنية: نرحب بما ورد في خطاب ⁧‫بايدن‬⁩ لحل الأزمة اليمنية

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، وأكدت التزامها بالعمل مع التحالف العربي بقيادة السعودية والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن حكومة الجمهورية اليمنية ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.

كما رحبت بتعيين تيم ليندر كينغ كمبعوث خاص لليمن، لافتة إلى أنه "خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وأشار البيان إلى أن الحكومة اليمنية "تجدد التزامها التام بالعمل مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن".

الحكومة اليمنية ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي في دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية https://t.co/FMLZtadTyR@POTUS@StateDep#Yemen#اليمن — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) February 4, 2021

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في وقت لاحق اليوم إنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية في اليمن.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن ستواصل دعم السعودية، وذلك بعد إعلانه وقف الدعم للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها المملكة في اليمن.

وأوضح بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية، إن "الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014.

وأطلق تحالف دولي بقيادة المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لدعم حكومة هادي المعترف بها دوليا في عام 2015. ومع ذلك لا يزال يسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.