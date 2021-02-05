الجيش السوداني يأسر 4 عسكريين إثيوبيين خلال تصديه لهجوم إثيوبي

كشف مصدر عسكري أن القوات المسلحة السودانية أسرت 4 عسكريين إثيوبيين أثناء تصديها، لهجوم شنته قوات إثيوبية قرب منطقة جميزة، داخل الأراضي السودانية، أمس الخميس.

وقال المصدر العسكري، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "سرية من القوة السودانية تصدت لهجوم من قبل قوات إثيوبية مسلحة قرب منطقة جميزة السودانية مما أسفر عن أسر 4 عسكريين".

وأفاد المصدر "بإصابة عدد من العسكريين ومقتل عسكري سوداني واحد أثناء تصدي الجيش للقوات الإثيوبية المعتدية".

وكان الجيش السوداني قد أعاد انتشار قواته في مناطق حدودية مع إثيوبيا شرقي البلاد، كان يستغلها مزارعون إثيوبيين خلال 26 عاما الماضية.

وقدرت القوات المسلحة السودانية أن المساحة التي كانت يحتلها الإثيوبيين بحوالي 2 مليون فدان من الأراضي عالية الخصوبة.

وفي السياق، يرفض الجانب الإثيوبي هذه الخطوات المفاجئة من الحكومة السودانية، ويقول إن هناك نزاعا حدوديا بين البلدين يجب حله بواسطة التفاوض والحوار.

فيما صرح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الدولة لن تفرط في أي أرض سودانية، معتبرا أن مشكلة الحدود محسومة ومرسومة منذ عام 1902.