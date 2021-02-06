الصحة العراقية: إغلاق المطاعم والمقاهي والمولات التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية

قال بيان صادر عن وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، إنها قررت إغلاق المقاهي والمطاعم والمولات التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية فقد أصدرت وزارة الصحة والبيئة بيانا تضمن عدة قرارات ضد غير الملتزمين بتنفيذ ما نصت عليه الوزارة سابقا من إجراءات وقائية للحد من انتشار كورونا.

ولفت البيان إلى أن دائرة الصحة العامة في الوزارة أصدرت مجموعة قرارات منها، التوجيه بغلق كافة المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من فايروس كورونا.

كذلك تضمن البيان غلق كافة معاهد الدروس الخصوصية التي لا تلتزم بتلك الإجراءات.

وشدد البيان على أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الأهلية التي لا تلتزم بالتعليمات، والتي قد تؤدي إلى زيادة عدد الإصابات".

ودعا البيان "الجامعات والكليات والمدارس" إلى "عدم السماح لأي طالب أو مدرس بالدخول للكليات أو المدارس من دون ارتداء الكمامات".

جدير بالذكر أن وزارة الصحة العراقية كانت قد حذرت من خطورة انتشار سلالة كورونا الجديدة في البلاد، وأكدت على الالتزام التام بإجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية.