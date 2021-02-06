"الحوثيين" تعلن موقفها من اعتزام واشنطن حذفها من قائمة الإرهاب

وصفت جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، إعلان واشنطن اعتزامها شطب الجماعة من قائمة الإرهاب بأنه "خطوة متقدمة في اتجاه السلام" في اليمن.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن عبد الإله حجر، مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت بداية جيدة، معتبر أنها "أوفت بما كانت تعد به".

وشدد على أن مصداقية القرارات الأمريكية لن تتحقق إلا إذا ثبتت في الواقع وشعر بها الشعب اليمني في فك الحصار وإيقاف الحرب الدائرة في البلاد.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تخطط لإلغاء التصنيفات الإرهابية لـ "الحوثيين" في اليمن والتي تم وضعها في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" فقد جاء القرار، في الوقت الذي يعكف فيه الرئيس جو بايدن على إيقاف العديد من مبادرات السياسة الخارجية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وعن دوافع إلغاء وسم الجماعة بالإرهاب، قالت الوزارة إنه تم إلغاء التصنيفات الإرهابية لأسباب إنسانية، مؤكدة أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد أبلغ الكونجرس بالقرار.

وكانت إدارة ترامب قد صنفت "الحوثيين" على أنهم منظمة إرهابية أجنبية، قبيل انتهاء ولايتها، عقب الانتخابات الرئاسية.

وقالت الإدارة الأمريكية وقتها إن الجماعة هي المسؤولة عن سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر، مؤكدة أنها مسؤولة عن هجمات على المدنيين واختطاف أمريكيين.

وقد أبدت منظمات دولية وحقوقية معارضتها للقرار وقتها، مؤكدة أنه سيعيق الجهد الإغاثي الإنساني في البلد الذي يعيش أوضاعا سيئة بسبب الحرب.