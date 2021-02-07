مقتل 12 من أفراد المخابرات بالصومال... و"الشباب" تعلن مسؤوليتها

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الأحد، مقتل 12 من أفراد الأمن في انفجار قنبلة في وسط البلاد.

وحسبما نقلت "رويترز" عن الشرطة فإن قنبلة انفجرت على طريق خارج بلدة دوسمريب بوسط الصومال.

وأوضحت الشرطة أن القتلى من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية. من جانبها، أعلنت جماعة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتزامن الانفجار مع اجتماع للقادة السياسيين في البلدة في محاولة لحل الخلاف حول طريقة إجراء الانتخابات المقرر أن تعقد في الثامن من فبراير/ شباط.

وتظهر مؤشرات أن التوصل إلى إبرام اتفاق حول طريقة اختيار رئيس جديد للبلاد يوم غد الاثنين أمر بعيد المنال حتى الآن، الأمر الذي هدد بمزيد من الاضطرابات السياسية.

وكانت السلطات الصومالية تسعى إلى إجراء أول انتخابات مباشرة منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، لكن الاضطرابات الأمنية حالت دون ذلك.

ولمواجهة هذه المشكلة تتجه البلاد إلى تصويت غير مباشر، حيث يختار خلاله الشيوخ نوابا لهم في البرلمان يختارون بدورهم الرئيس الجديد.