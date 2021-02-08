تسجيل
21:57 GMT08 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ملتقى الحوار السياسي الليبي

    بعد انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة... كيف تستفيد تونس من تطور الوضع في ليبيا؟

    © REUTERS / U.N. PHOTO
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1048026378_0:229:3078:1959_1200x675_80_0_0_fccfb2c5c959738a62cd4a2c03c19524.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102081048052333-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F/

    مثلت الأحداث الأخيرة في ليبيا محور حديث معمق في الساحة السياسية والدبلوماسية التونسية، بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستتولى زمام المرحلة الانتقالية تمهيدا للانتخابات العامة المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.

    تطورات كانت محل ترحاب من الجانب الرسمي التونسي، حيث ثمن الرئيس قيس سعيد نجاح هذه الانتخابات التي وصفها بالحدث التاريخي.

    وزارة الخارجية المصرية
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    مصر تعلن موقفها من نتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية

    ووجه سعيد دعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب محمد المنفي وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.

    من جانبه، ثمّن رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال اتصال هاتفي بنظيره عبد الحميد دبيبة، رفعة العلاقات بين تونس وجارتها ليبيا، معربا عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

    وكان وزير السياحة التونسي الحبيب عمار قد أعلن عن إعادة عمل تمثيلية تونس في الجوار الليبي بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا، مؤكدا أن تونس ستعمل على ضبط استراتيجية متكاملة في علاقة بالسوق الليبية التي تمثل ثاني مصدر للسياح بالنسبة للوجهة التونسية.

    مكسب أمني

    وقال الباحث في الشأن الليبي باسل الترجمان في تصريح لـ "سبوتنيك": إن المكسب الأهم الذي ستجنيه تونس من استقرار الوضع في ليبيا هو مكسب أمني بالأساس، على اعتبار أنها كانت البلد الأكثر تضررا من انفلات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.

    وأضاف أن:" تونس دفعت منذ 2011 فاتورة باهظة لهذا الخلل الأمني في الجوار الليبي".

    وتابع أن: المجموعة الوطنية التونسية تحملت أيضا تكاليف مالية مرتفعة الناجمة عن وضع قوات عسكرية لحماية حدودها والوقوف ضد تسرب الإرهابيين ومنع تكرر سيناريو الهجوم الإرهابي الشهير على مدينة بن قردان والذي تم التخطيط له في ليبيا".

    وبيّن الباحث أن الأحداث الأخيرة في ليبيا سيكون لها أيضا تأثير على الجانب الاقتصادي في تونس، اعتبارا للعلاقات التاريخية بين البلدين والتي تحكمها "دكتاتورية جغرافية".

    وأوضح أن: "عودة الأمن والاستقرار ووجود حكومة قوية في ليبيا سيكون له مؤشرات إيجابية جدا تخدم مصالح تونس وليبيا بشكل مباشر، خاصة في ظل وجود إجماع دولي على استعادة ليبيا سيطرتها على حدودها وأراضيها وأن يتم وقف حالة الفوضى".

    واعتبر الترجمان أن: "إعادة تمثيلية تونس في ليبيا هو قرار إيجابي يعكس التفاعل الإيجابي لتونس مع مخرجات الحوار الليبي الليبي".

    الصحة التونسية، كورونا، تونس مايو/ أيار 2020
    © AP Photo / Hassene Dridi
    تونس... إضراب عام لموظفي الرعاية الصحية

    وثمن دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد المشاركين في الحوار للحضور إلى تونس. قائلا إن: هذه المساعي ليست إلا تأكيدا على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والتي ربما تترجم قريبا إلى مصالح استراتيجية مشتركة.

    مصالح اقتصادية

    من جانبه، قال الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي رافع الطبيب في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن: المهمة الأساسية الموكولة إلى تونس في ظل التطورات الأخيرة في ليبيا، هو دعم التنسيق المشترك خاصة على صعيد الحرب على الإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود.

    ولفت الطبيب إلى أن الموضع الجيوسياسي الذي توجد فيه تونس حاليا خطير جدا.

    وأضاف أن: المصلحة الثانية لتونس من الاستقرار في ليبيا هي مصلحة اقتصادية، على اعتبار أن العديد من التجار التونسيين ينتظرون عودة السلم والأمن في هذا البلد الشقيق حتى يتمكنوا من الذهاب إلى ليبيا دون التعرض إلى التعديات وشتى أنواع الابتزاز المالي أو الأمني.

    واعتبر الطبيب أن وجود قنصليات صغيرة لتونس في بعض المدن الليبية وسفارة يتيمة في طرابلس لا يكفي لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا إلى إنشاء مفوضية عليا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، تعنى بملف التجارة وبعث المشاريع.

    وحث الطبيب الجانب التونسي على استغلال مسألة إعادة الإعمار في ليبيا، من خلال بسط خبرة تونس في المجال الصحي والتعليمي والبحث الأكاديمي.

    تعاون مشروط

    الرئيس التونسي قيس سعيد
    © AFP 2020 / FETHI BELAID
    الرئيس التونسي يصر على موقفه من التعديل الوزاري

    على الجانب الآخر، اعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير في حديثه لـ "سبوتنيك"، أنه من المبكر الحديث عن نتائج ميدانية للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

    وقال عبد الكبير: "إن توطيد العلاقات بين تونس وليبيا مرتبط بعدة اعتبارات وصعوبات، أولها أن الرجل الأول في التركيبة الليبية الجديدة هو رجل اقتصاد بامتياز وقد يذهب بعيدا في حلحلة بعض الأمور الاقتصادية للشعب الليبي وإمضاء عقود إعمار وعقود شراكات مع الأطراف الخارجية التي لن تكون خارج دائرة الأطراف التي كانت سببا في ظهوره على الساحة".

    وأشار إلى أن هذا العامل سيؤثر بالضرورة على شراكة دول الجوار مع ليبيا، قائلا: "ربما ستكون تونس من بين الدول التي قد لا تنال حظا كبيرا من مسألة إعادة الإعمار وحتى الحفاظ على رقم مبادلاتها التجارية مع ليبيا، خاصة في علاقة بالمواد الاستهلاكية والمواد الطبية وشبه الطبية التي ستنافسنا فيها الشراكات الليبية المستقبلية".

    وشدد عبد الكبير على أن تغيير هذه المعادلة سيكون مرهونا بقدرة الدبلوماسية التونسية والحكومة على استغلال نقاط القوة المشتركة بين الأطراف التونسية وبين الأطراف الليبية، ومدى قدرتها أيضا على الاقناع بجودة خدماتها وسط الكم الهائل من المنافسة المرتقبة.

    وحث عبد الكبير الدولة التونسية على تغيير خطة عملها الدبلوماسي والتركيز على العمل كدبلوماسية أزمة وربط شبكة علاقات وحتى التموقع في المحاور داخل ليبيا وفرض وجودها سواء في علاقة بإعادة الاعمار أو في المشاركة في الحوارات السياسية، قائلا "غير ذلك سيضيع على تونس البوصلة".

    انظر أيضا:

    حكومة شرق ليبيا تكشف شرط تسليم السلطة التنفيذية إلى المجلس الرئاسي الجديد
    بوغدانوف يبحث الأزمة الليبية مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد
    يوسف الشاهد عن اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي: يوم تاريخي في ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موسم الاحتفالات برأس السنة القمرية الجديدة في هانوي، فيتنام، 04 فبراير 2021
    فيتنام تستعد لاستقبال رأس السنة القمرية الجديدة
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك