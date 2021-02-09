الكويت تعلن تطورا مهما في قضية المصري المتهم باختراق وكالة الأنباء الرسمية

أعلنت السلطات القضائية في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تطور مهم في قضية المصري المتهم باختراق وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، وبث أنباء كاذبة عن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، بإلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد للمتهم باختراق "كونا"، وقضت ببراءته من الاتهام.

ومطلع يناير/كانون الثاني 2020، قال المتحدث الرسمي للحكومة الكويتية إن موقع الوكالة الرسمية قد تعرض لاختراق وبث خبر كاذب عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.

وحذفت "كونا" الخبر الذي جاء حينها على لسان وزير الدفاع الكويتي، ونشرت تكذيبا له.

وأوقفت الجهات الأمنية المختصة مقيما مصريا وتم إحالته إلى المحاكمة بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد والدخول غير المشروع للموقع الإلكتروني للوكالة.

ووقتها، كشفت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع لم تسمه أن المتهم تعرض أثناء التحقيق إلى وعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث كان خائفاً، وبدا عليه التعب مما استدعى إسعافه.