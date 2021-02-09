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    وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي

    وزير الخارجية الفلسطيني يتحدث عن تفاؤل بخصوص استئناف عملية السلام مع إسرائيل

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    تحدث رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عما وصفه بـ "تفاؤل فلسطيني وعربي" تجاه استئناف عملية السلام مع إسرائيل قريبا.

    وأكد المالكي أن استئناف عملية السلام مع إسرائيل قريبا سيكون على قاعدة حل الدولتين ووفق المرجعيات الدولية.

    وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي
    © AP Photo / Michele Tantussi
    صحيفة عبرية: تأجيل اجتماع كان مقررا بين وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي

    وحسب تصريحات الوزير الفلسطيني لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، فإن التفاؤل الحاصل تم التعبير عنه في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقد أمس في القاهرة.

    وأضاف أن التفاؤل الفلسطيني والعربي ينطلق من أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عبرت في أكثر من مناسبة عن دعمها لحل الدولتين وحل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

    وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن جميع الدول العربية معنية بالعودة إلى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ضمن حل الدولتين، وهو ما يشكل رسالة تحفيز لإدارة بايدن للمضي قدما في مساعي استئناف عملية السلام.

    وقال إن "ثمة رسالة واضحة لكل من يعنيه الأمر بأن هناك رأبا للصدع في الموقف العربي وإعادة اللحمة للصف العربي وتأكيد الالتزام القوي تجاه القضية الفلسطينية".

    وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا، في ختام اجتماعهم الطارئ على التمسك بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية.

    وحث الوزراء العرب الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية، على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وإلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

    انظر أيضا:

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